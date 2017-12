O Αντετοκούνμπο στο νέο γήπεδο των Μπακς! (pics & vid)

Η νέα έδρα των Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να είναι απόλυτα έτοιμη πριν από την έναρξη της σεζόν 2018-19 και η χωρητικότητά της εκτιμάται περίπου στις 17.500 θέσεις. Υπολογίζεται, επίσης, ότι το κόστος κατασκευής του νέου υπερσύγχρονου γηπέδου αλλά και τα έξοδα για την αναδόμηση της γύρω περιοχής ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια δολάρια!

Στο μεταξύ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επισκέφτηκε το νέο γήπεδο και ξεναγήθηκε από τους υπεύθυνους στον χώρο που θα φιλοξενήσει τα παιχνίδια των «Ελαφιών» τα επόμενα χρόνια κι έμεινε εντυπωσιασμένος από το αποτέλεσμα! Μάλιστα ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς έκατσε στις πρώτες θέσεις του νέου γηπέδου ενώ κάποιοι εργάτες του φώναζαν ρυθμικά «MVP-MVP»!

Go along with @Giannis_An34 as he tours the new Bucks Arena for the first time! pic.twitter.com/0B09QBgP0I

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 18 Δεκεμβρίου 2017