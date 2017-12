Κόμπι: «Ευλογημένος που θα αποσυρθούν και οι δύο φανέλες μου» (vid)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Ο ίδιος ο Κόμπι μίλησε στο Yahoo Sports και στον Σαμς Τσαράνια και όπως είπε «νιώθω απίστευτα ευλογημένος. Έχω παίξει 20 χρόνια σε αυτήν την ομάδα την οποία υποστήριζα από μικρό παιδί. Την έβλεπα, την παρακολουθούσα, την μελετούσα, ήξερα όλους τους παίκτες. Το να είναι οι φανέλες μου δίπλα σε αυτές των θρύλων των Λέικερς τους οποίους θαύμαζα, είναι πραγματική ευλογία...»

Μεταξύ άλλων είπε ότι «όταν παίζεις μπάσκετ πάντα κοιτάς την επόμενη μέρα. Και περνούν οι μέρες ώσπου φτάνεις σε ένα σημείο και λες, 'ουάου, έπαιζα 20 χρόνια'! Βλέπω τα βίντεο από τα παλιά ματς τώρα και λέω 'πω, ήμουν μωρό'. Τώρα έχω περισσότερες τρίχες στο πρόσωπο απ' ότι στο κεφάλι!»

"I feel truly blessed." @KobeBryant tells @ShamsCharania what it means to have BOTH of his jersey numbers retired by the Lakers. pic.twitter.com/cl2IUFCTSC

— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) 18 Δεκεμβρίου 2017