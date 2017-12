Jackpot* σε περιμένουν στα παιχνίδια της Sportingbet.gr! (21+) *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Πριν από την αναμέτρηση με τους Τορόντο Ράπτορς, ο «Big Vince» θύμισε τον... παλιό του εαυτό, αφού κατάφερε να καρφώσει με κάρφωμα 360 μοιρών!

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Απλά δείτε το βίντεο!

Toronto’s seen a lot of this from @mrvincecarter15 pic.twitter.com/RKZkfBLWhz

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) 17 Δεκεμβρίου 2017