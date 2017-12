Οι καλύτερες φάσεις του Κόμπι από όλα τα All Star Games! (vid)

Ημερολόγιο Προσφορών Ένας μήνας γεμάτος δώρα*! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Όπως είναι γνωστό, στο περιθώριο του αγώνα με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, τα δύο νούμερα που φόρεσε ο Κόμπι στους Λέικερς θα πάρουν θέση στα rafters του «Staples Center» και θα μείνουν εκεί για πάντα.

Το ΝΒΑ ξεκίνησε τα αφιερώματα για τον Μπράιαντ και δη από τα καλύτερα plays του «mamba» από τα All Star Games που πήρε μέρος.

Kobe Bryant's BEST PLAY in each @NBAAllStar Game! #Ko8e24 #LakeShow pic.twitter.com/qYkXfcMffU

— NBA (@NBA) 18 Δεκεμβρίου 2017