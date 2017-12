Ο Ντράμοντ... έσβησε τον Μπούλοκ (vid)

Ημερολόγιο Προσφορών Ένας μήνας γεμάτος δώρα*! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο Ρέτζι Μπούλοκ πέτυχε 20 πόντους κόντρα στους Μάτζικ βοηθώντας σημαντικά τους Πίστονς να πάρουν τη νίκη με 114-110.

Ετσι, ο Αντρέ Ντράμοντ είπε να... σβήσει τον συμπαίκτη του ρίχνοντάς του λίγο νεράκι!

Ε, σ' αυτές τις περιπτώσεις το μπουγέλο προβλέπεται.

Andre Drummond cools Reggie Bullock down with water, after Bullock scores a career-high 20 PTS!#DetroitBasketball pic.twitter.com/pP07Yz3a6s

— NBA (@NBA) December 17, 2017