Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Ο Τζέιμς Λεμπρόν ήταν καταπληκτικός κόντρα στους Ουίζαρντς κάνοντας triple double.

Ο «βασιλιάς, πέρα από τάπα στον Ουόλ μοίρασε και μια καταπληκτική ασίστ στον Γκριν ο οποίος μετουσίωσε σε καλάθι με αυτό το εντυπωσιακό κάρφωμα.

LeBron with the football pass to Jeff Green for the slam on the other end!#AllForOne pic.twitter.com/NLI5foSL0S

— NBA (@NBA) December 18, 2017