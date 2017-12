Οι δυο γκαρντ των Ρόκετς βρίσκονταν στον πάγκο όταν τους έπιασε η κάμερα να κάνουν ακριβώς τις ίδιες κινήσεις.

Τρέβορ Αρίζα και Κρις Πολ φυσικά και δεν είχαν συνεννοηθεί απλά ήταν η συγκυρία τέτοια.

Με μια απλή ματιά πάντως δε μοιάζει τυχαίο...

Chris Paul and Trevor Ariza ready for synchronized swimmingpic.twitter.com/MhpGkakmLp (via @aardodson)

— Sportando (@Sportando) 16 Δεκεμβρίου 2017