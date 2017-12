Eμπίντ: «Ο Ουέστμπρουκ σουτάρει με 10/33, ήθελα και εγώ 33 σουτ» (vid)

Δεν μένει εντός παρκέ η κόντρα Εμπίντ-Ουέστμπρουκ.

Ο σέντερ των Σίξερς θέλησε να συνεχίσει να... παίζει με τον γκαρντ των Θάντερ, κάτι που φάνηκε και με τις δηλώσεις του μετά την ήττα της Φιλαδέλφεια.

Ο Καμερουνέζος ανέφερε πως ο «Westbeast» σούταρε περίπου με 10/33 στην αναμέτρηση, θέλοντας να τονίσει τον μεγάλο αριθμό προσπαθειών που παίρνει σε κάθε ματς ο αντίπαλος του. Μάλιστα ο Εμπίντ ευχήθηκε να δοκιμάζει και αυτός 33 σουτ στον αγώνα.

Embiid on Westbrook: “The dude shot like 10/33, I wish I would have shot 33 times.”

