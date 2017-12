«Nτύθηκε» Darth Freak για το Star Wars ο Γιάννης! (vid)

Η ταινία «Star Wars: Οι Τελευταίοι Jedi» ενέπνευσε το Bleacher Report να φτιάξει ένα video, κάνοντας την μεταμόρφωση στους αστέρες του ΝΒΑ για να τους... μεταφέρει στην γνωστή παραγωγή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε «Darth Freak» από το «Greek Freak», ενώ πρωταγωνιστούν επίσης οι Ντουράντ, Μπιλ, Ντένις Σμιθ και Ντιλίκινα. Θα μπορούσε να παίξει ο ηγέτης των Μπακς σε ταινία Star Wars;

Απολαύστε το video

The Dark Side comes to the NBA pic.twitter.com/FntQZZadjq

— Bleacher Report (@BleacherReport) 15 Δεκεμβρίου 2017