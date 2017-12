Νέο πρόβλημα με Πορζίνγκις στους Νικς! (vid)

Μόλις 18 λεπτά πρόλαβε να αγωνιστεί ο Κρίσταπς Πορζίνγκις κόντρα στους Νετς.

Ο Λετονός ψηλός ένιωσε έντονους πόνους στον αριστερό γόνατο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παρκέ.

Ο 22χρονος παίκτης, μάλιστα, είχε απιστρέφει εδώ και λίγες ημέρες στην αγωνιστική δράση, καθώς είχε τραυματιστεί και στον δεξί αστράγαλο στα τέλη Νοεμβρίου.

KP has left the game at the moment with an apparent leg injury, non-contact. Here’s the play: pic.twitter.com/35aERmVLqE

— The Knicks Wall (@TheKnicksWall) 15 Δεκεμβρίου 2017