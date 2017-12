Δεν έχουμε βαρεθεί να το λέμε και θα συνεχίσουμε όσο ο ίδιος βγάζει τέτοιες φάσεις. Γιάννης Αντετοκούνμπο σημαίνει θέαμα. Αυτό το έδειξε και στον αγώνα με τους Πέλικανς, όταν πήρε την μπάλα έξω από την ρακέτα και με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο κάρφωσε με το αριστερό.

Giannis starting it off right!! #FearTheDeer pic.twitter.com/8rmIn4QApH

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 14, 2017