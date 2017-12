«Γλεντάει» Θάντερ ο πρόεδρος των Πέισερς λόγω Τζορτζ! (pic)

Πάρτι έκαναν οι Θάντερ όταν έγινε επίσημη η ανταλλαγή των Ολαντίπο-Σαμπόνις για τον Πολ Τζορτζ.

To twitter της αστυνομίας της Οκλαχόμα ήθελε να πικάρει τους Πέισερς, αφού έγραψε «ευχαριστούμε για τα tweets που αναφέρουν την... κλοπή του Τζορτζ από τους Θάντερ», αφού τότε η ανταλλαγή αυτή έμοιαζε ιδανική για την παρέα του Ουέστμπρουκ και κακή για την Ιντιάνα.

Όμως λίγους μήνες μετά οι Πέισερς (16-11) έχουν καλύτερο ρεκόρ από τους Θάντερ (12-14) και ο Ολαντίπο πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του (24.5 πόντους, 4 ασίστ και 5.3 ριμπάουντ).

Ο Κέβιν Πρίτσαρντ θύμισε σε όλους το παλιό μήνυμα της αστυνομίας της Οκλαχόμα και μάλλον νιώθει δικαιωμένος με την ανταλλαγή.

Pacers GM Kevin Pritchard kept the receipts on the PG13 trade https://t.co/ySRHlvRn1s pic.twitter.com/V0jq67BuFg

— Bleacher Report (@BleacherReport) 13 Δεκεμβρίου 2017