Έγραψε ιστορία με τις «30άρες» του ο Πορζίνγκις! (pic)

Η φυγή του Καρμέλο έχει κάνει τον Κρίσταπς Πόρζίνγκις τον απόλυτο σταρ της Νέας Υόρκης.

Ο Λετονός κάνει σπουδαίες εμφανίσεις φέτος, όντας ο ηγέτης και πρώτος σκόρερ των Νικς.

Γουέστ Χαμ - Άρσεναλ με ειδική προσφορά* (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Μάλιστα ο «Unicorn» μετά το ματς με τους Λέικερς έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Νικς που έχει 10 ή περισσότερα ματς με 30+ πόντους μέσα στη σεζόν. Ο άλλος ήταν ο Μπιλ Κάρτραϊτ την αγωνιστική περίοδο 1979-80.

Kristaps Porzingis is just the 2nd player in @nyknicks history to compile 10 or more 30+ point games in a single season before the age of 23.

The other was Bill Cartwright in 1979-1980.

(Via @EliasSports) pic.twitter.com/9m8xymIjxL

— NBA.com/Stats (@nbastats) 13 Δεκεμβρίου 2017