Ανάλυση: Η εξέλιξη του τριπόντου και η επιρροή του στο παιχνίδι (graphs)

«Τα πάντα ρει», έλεγε ο Ηράκλειτος, σε μια φράση που συνοψίζει την εξέλιξη της ζωής, της κοινωνίας, των ιδεών, της επιστήμης και όλων όσα καθορίζουν το ζωτικό χώρο των ανθρώπων. Σε ένα παιχνίδι που αριθμεί 127 χρόνια ζωής, με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, ένας ερευνητής ή απλός, αλλά προσεκτικός παρατηρητής, δεν θα μπορούσε παρά να εντοπίσει πλήθος αλλαγών, ορατές στο παιδευμένο, αλλά και στο απαίδευτο μάτι. Άλλωστε, δεν υπήρχε εξαρχής η έννοια του σουτ που μετράει για τρεις πόντους, σε αντίθεση με το κοινό δίποντο. Επινοήθηκε στην πορεία.

Για την ακρίβεια, η το τρίποντο συστήθηκε στο ΑΒΑ (σ.σ πρόγονο του ΝΒΑ) στη διάρκεια της σεζόν 1967/68. Όπως ισχυρίστηκε ο υπέρμαχος της καθιέρωσής του, μέλος της επιτροπής κανόνων στις ΗΠΑ, Τζορτζ Μίκαν, «θα δώσει τη δυνατότητα στους κοντούς παίκτες να σκοράρουν και θα “ανοίξει” τις άμυνες, κάνοντας το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό για τους οπαδούς». Back then the line was a radius of 25 feet. NBA adopted it in 1979 and since then it has been reduced even to 22 feet, till reversing to its current radius of 23ft 9in.

Στα πρώτα χρόνια, οι προπονητές δεν στήριζαν τη φιλοσοφία του παιχνιδιού τους στο τρίποντο, αφού δεν πίστευαν πως είναι άξια εμπιστοσύνης μια επιλογή για σουτ, τόσο μακριά από το καλάθι. Άλλωστε, δεν υπήρχε καν η έννοια του «χαρισματικού σουτέρ», όπως την εννοούμε σήμερα και για να βρεθούν τέτοιοι, έπρεπε να «καταναλωθούν» πολλές ώρες προπόνησης, να επινοηθούν νέα plays στην επίθεση και το μπάσκετ να προλάβει να «χωνέψει» τα νέα δεδομένα. The game was not within 12 or 15 feet to the basket anymore. It was something new and strange for the players too. It took them much playing time till they managed to understand how they should move around and when a 3 – point shot must be taken. It is not to be neglected that there was an extra line in the court now.

Από τον Στεφ Κάρι έως τον πιο άστοχο σουτέρ του ΝΒΑ, καθένας επηρεάζει το παιχνίδι, με τις προσπάθειες που παίρνει, αλλά κι αυτές που δεν παίρνει πίσω από τα 6.75. Επιπλέον, το τρίποντο σήμερα παίρνει άλλες διαστάσεις σε έναν αγώνα μπάσκετ συγκριτικά με αυτές που είχε πριν 20 χρόνια και πριν από 60 χρόνια. Το παιχνίδι αλλάζει και η συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζει το αν η μπασκετική ζωή εξαρτάται από τα σουτ που αξίζουν κάτι… παραπάνω από τα υπόλοιπα.

Αυτό δείχνει και ο πρώτος πίνακας των στοιχείων του Statathlon, δηλαδή ο αριθμός των τριπόντων που επιχειρούνται ανά αγώνα. Όπως φαίνεται, τα σουτ για τρεις αυξήθηκαν, με το πέρασμα των χρόνων. Το 1980, δηλαδή λίγα ούτε 15 χρόνια μετά την καθιέρωσή τους, μόλις το 2% των σουτ εντός παιδιάς είναι τρίποντα, ενώ τη σεζόν 2016/17 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 27%.

Τα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν μελετήσει ξεχωριστά κάποιος δυο συγκεκριμένες περιπτώσεις: τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Ρέτζι Μίλερ. Αμφότεροι έκαναν το ντεμπούτο τους στο ΝΒΑ στα μέσα των ’80s, δηλαδή σε μια περίοδο που το τρίποντο δεν ήταν διαδεδομένο, ενώ έπαιξαν για 15 και 18 σεζόν αντίστοιχα. Ο «Air» ξεκίνησε να σουτάρει περιστασιακά έξω από τη γραμμή, μετρώντας κατά μέσο όρο 0.83 προσπάθειες/παιχνίδι στις πρώτες πέντε του σεζόν στο πρωτάθλημα κι ενώ οι συμπαίκτες του επιχειρούσαν μαζί 1.82! Για τον Reggie Miller, τα ποσοστά ήταν αντίστοιχα 3.58 και 5.11 3PA.

Σήμερα το τρίποντο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τις ομάδες, σε τέτοιο βαθμό που ακόμη και οι ψηλοί προσπαθούν να το εντάξουν στο παιχνίδι τους. Ο Κέβιν Γκαρνέτ και ο Ντιρκ Νοβίτσκι είναι δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως και μερικοί από τους πλέον ικανούς πάουερ φόργουορντ και σέντερ της σύγχρονης εποχής, όπως ο Άντονι Ντέιβις, ο Κέβιν Λοβ και ο ΝτεΜάρκους Κάζινς. Η πίτα που ακολουθεί το εξηγεί, αφού παρουσιάζει τα ποσοστά προσπαθειών για τρεις πόντους ανά κάθε θέση κατά τη σεζόν 2016/17.

Αξίζει η σύγκριση με την αντίστοιχη πίτα της σεζόν 1986/87, δηλαδή πριν 30 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό κι εντυπωσιακό συνάμα πως σε όλη τη σεζόν επιχειρήθηκαν 63 σουτ από όλους τους σέντερ, ενώ πέρυσι μόνος του ο Μαρίζ Σπέιτς των Κλίπερς σούταρε 277 φορές! Τα «4άρια» μέτρησαν 7.5% 3PA, δηλαδή τα μισά σε σχέση με πέρυσι, ενώ ιδιαίτερα αυξημένο ήταν το ποσοστό προσπαθειών των πλέι-μέικερς.

ΠΟΛΛΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ; ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ

Οδηγεί όμως τις ομάδες η προτίμηση στα σουτ τριών πόντων εις βάρος αυτών για δυο σε μεγαλύτερο σκοράρισμα; Τι από τα δυο είναι πιο παραγωγικό; Ένας συνδυασμός 60 προσπαθειών για δίποντο και 20 για τρίποντο (σ.σ σε 80 κατοχές) ή 50 και 30 αντίστοιχα; Το παρακάτω γράφημα οπτικοποιεί τον συντελεστή συσχέτισης Pearson και δείχνει πως η μεταβλητή του σκοραρίσματος (PPG - points per game) επηρεάζεται, όταν αλλάζει η σχέση διπόντων-τριποντων από τη μια χρονιά στην άλλη. Με απλά λόγια, στον πίνακα ο μπλε δείκτης είναι η δεύτερη μεταβλητή. Όσο λιγότερα είναι τα δίποντα της μιας σεζόν από την αμέσως προηγούμενη και αντίστοιχα όσο περισσότερα είναι τα τρίποντα, τόσο μικρότερη είναι η τιμή που παίρνει. Κι αυτό που φαίνεται είναι πως οι πόντοι δεν αυξάνονται από τα τρίποντα.

Μόνο ενδιαφέρον έχει λοιπόν το συμπέρασμα, βάσει των στατιστικών που έχει συλλέξει η έρευνα του Statathlon, ότι σε αντίθεση με ό,τι πιστεύει η πλειοψηφία των οπαδών, τα περισσότερα τρίποντα δεν προσφέρουν σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγή σκορ. Υπάρχει πάντως λογική εξήγηση γι’ αυτό. Τα σουτ για τρεις συνεισφέρουν έναν επιπλέον πόντο από αυτά για δυο, όμως το ποσοστό στα δίποντα πολλές φορές αρκεί για να καλύψει τη διαφορά. Εξάλλου, είναι πολύ πιθανότερο να γίνει φάουλ σε προσπάθεια δυο πόντων, παρά σε προσπάθεια τριών.

ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΥΣΤΟΧΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΜΑΛΛΟΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙ

Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται μια μέθοδος, ώστε να εξαχθούν μερικά ακόμα συμπεράσματα για την επιρροή του τριπόντου στο παιχνίδι. Ελήφθησαν υπόψιν 100 παιχνίδια ΝΒΑ, με σκοπό να εξεταστεί αν η ομάδα με το καλύτερο ποσοστό στα τρίποντα τελικά αναδείχθηκε και νικήτρια, καθώς και ποιά ήταν η έκταση της νίκης. Φυσικά, πάντα υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν την τύχη του παιχνιδιού, όπως η έδρα, οι τραυματισμοί, η φόρμα κλπ. Επομένως, για να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά τα αποτελέσματα, επιλέχθηκαν από τον ερευνητή ομάδες που:

-έχουν ίδιες ή παρεμφερείς επιδόσεις σ’ εκείνη τη σεζόν,

- και οι δυο ομάδες είχαν σ’ εκείνο το παιχνίδι τουλάχιστον 10 προσπάθειες για τρίποντο.

Όπως φαίνεται, σε 54 από τους 100 αγώνες νίκησε η ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στο παιχνίδι.

Το τελευταίο μέρος της έρευνας του Statathlon βασίζεται στα αποτελέσματα της προηγούμενης μεθόδου, ώστε να γίνει μια πρόβλεψη για το αναμενόμενο ποσοστό στα τρίποντα της ηττημένης ομάδας. Το πλέον αξιοσημείωτο στατιστικό που προκύπτει είναι το μόλις 4% να ηττηθεί μια ομάδα που σκοράρει με μεγαλύτερο από 50% ποσοστό στα τρίποντα.

Πολλές φορές τίθεται θέμα γούστου ή αποτελεσματικότητας. Αυτό που σίγουρα δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς είναι πως το τρίποντο έχει αλλάξει το παιχνίδι με πολλούς τρόπους, είτε επειδή προσέθεσε επιθετικά όπλα στη «φαρέτρα» προπονητών και παικτών, είτε γιατί άλλαξε την ταχύτητα επίθεσης, είτε διότι πλέον βλέπουμε ψηλούς να σουτάρουν εύστοχα πίσω από τη γραμμή, κάτι που πριν 20 χρόνια και πλέον έμοιαζε… εξωφρενικό.

