Θύμισε... Στόκτον ο εντυπωσιακός ΛεΜπρόν! (pic)

Εντυπωσιακός ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κόντρα στους Χοκς, σε ένα ματς που τελείωσε με 25 πόντους και 17 ασίστ.

Ο «Βασιλιάς» κατάφερε να... ντυθεί Τζον Στόκτον στο συγκεκριμένο ματς, αφού μέτρησε 10+ επιτυχημένες προσπάθειες, σούταρε καλύτερα από 80% και είχε τουλάχιστον 15 ασίστ (17).

Ο παλιός γκαρντ των Τζαζ είχε κάνει κάτι αντίστοιχο το Μάρτιο του 1996 κόντρα στους Ρόκετς και από τότε δεν υπήρξε παίκτης με αυτή τη στατιστική.

LeBron James: first player to make at least 10 shots, shoot BETTER than 80% from the field AND record at least 15 assists in a game since John Stockton against the Rockets in March 1996. pic.twitter.com/uJIMop6VnX

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 13 Δεκεμβρίου 2017