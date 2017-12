Η πιο διάσημη γυμνάστρια του Instagram στα... δίχτυα του Πορζίνγκις! (pics)

Ο γνωστός για τον θαυμασμό του στο ωραίο φύλο Κρίσταπς Πορζίνγκις αποφάσισε να ακολουθήσει στο instagram και την κυρία Τζεν Σέλτερ, την πιο γνωστή γυμνάστρια του instagram με 11 εκατομμύρια followers.

Το γνωστό troll του ΝΒΑ στο twitter, Ρομπ Πέρεζ το ανέβασε στον λογαριασμό του και μάλλον ήταν εκείνος που έθεσε τα θεμέλια για μια ιδιαίτερη... σχέση.

Το μοντέλο έκανε αυτό που έπρεπε και βρέθηκε στην πρώτη σειρά του παιχνιδιού των Νικς με τους Λέικερς, πανηγυρίζοντας για τον... μονόκερο.

Αυτό μάλλον έδωσε φτερά στον Πορζίνγκις που έκανε τρομερή εμφάνιση και και σύμφωνα με τον Πέρεζ το έκανε για να εντυπωσιάσει το μοντέλο.

Πάντως μάλλον το κατάφερε, αφού όλο το βράδυ δεν σταμάτησε να ανεβάζει φωτογραφίες από την παρουσία της εκεί.

If this never happened, would Selter have showed up tonight?

Would KP have gone bezerk?

Did Jen showing up unlock an even better secret Porzingis?

If u feelin someone, this is why u shoot your damn shot bc all u gotta see is one go in and then you on fire

NBA is changed forever pic.twitter.com/E3wNJQFEfN

— Rob Perez (@World_Wide_Wob) 13 Δεκεμβρίου 2017