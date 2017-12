Στο πέρασμά του από την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό ο Μάικ Τζέιμς έδειξε πως εκτός από το σουτ ήταν και άκρως θεαματικός παίκτης. Αυτό το δείχνει και στα παιχνίδια του με τους Σανς, το έδειξε και σήμερα κόντρα στους Κινγκς όταν έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε με δύναμη τη μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.

Is there a play on repeat button here?#SunsAtKings pic.twitter.com/cZ8DNgX7Gh

— Phoenix Suns (@Suns) December 13, 2017