Νοκ άουτ για έναν μήνα ο Τόνι Άλεν (pic)

Ο έμπειρος γκαρντ των Νιου Όρλεανς Πέλικανς έχει πρόβλημα στην περόνη του αριστερού του ποδιού και όπως ανακοίνωσε η ομάδα θα μείνει εκτός δράσης τις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες.

O Άλεν έχει παίξει σε 22 ματς φέτος έχοντας κατά μέσο όρο 12,4 λεπτά συμμετοχής με 4,7 πόντους και 2,1 ριμπάουντ.

Tony Allen has been diagnosed with a non-

displaced left proximal fibula fracture and is expected to miss 3-4 weeks#Pelicans pic.twitter.com/pat7LPqtZZ

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 12 Δεκεμβρίου 2017