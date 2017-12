Ο Κέβιν Ντουράντ πλησίασε ένα μικρό φίλο των «πολεμιστών» και θαυμαστή του και του έδωσε τα παπούτσια του, στα οποία έβαλε και την υπογραφή του.

Ο πιτσιρικάς τα πήρε και μην μπορώντας να πιστέψει τι έχει συμβεί, έβαλε τα κλάματα!

Απίστευτες και όμορφες στιγμές!

Gotta love moments like this (via @NBCSWarriors) pic.twitter.com/ZWCcCzf642

— Bleacher Report (@BleacherReport) 12 Δεκεμβρίου 2017