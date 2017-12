NBC Sports: Οι Μπουλς νίκησαν χάρη στους «1-2 γροθιές» (pic & vid)

Forza… στο live στοίχημα με αποδόσεις το κάτι άλλο (21+)

Οι δυο τους πρωταγωνίστησαν αρνητικά τον Οκτώβριο όταν και αντάλλαξαν γροθιές σε προπόνηση των Μπουλς με αποτέλεσμα τιμωρία και τραυματισμό του Ισπανομαυροβούνιου φόργουορντ.

Οι Μπουλς επικράτησαν χθες των Σέλτικς με αυτούς πρωταγωνιστές στο παρκέ. Ο Νίκολα Μίροτιτς είχε 24 πόντους, ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 23 και το NBC Sports που μετέδιδε τηλεοπτικά την αναμέτρηση θυμήθηκε το συμβάν του Οκτωβρίου.

Πώς; Βγάζοντας στον επίλογο της μετάδοσης μία κάρτα με τα στατιστικά των δύο παικτών και τίτλο «1-2 γροθιές».