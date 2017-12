Παίξε νόμιμα στη διάρκεια των αγώνων με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα (21+)

Πάρτι κάνει ο Τζέιμς Χάρντεν όσον αφορά τον τομέα των ασίστ.

Ο Μούσιας κατάφερε να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, μοιράζοντας 14 ασίστ στους συμπαίκτες.

Εξαιρετική βραδιά για τον ηγέτη των Ρόκετς. Δείτε τις 14 ασίστ

All of James Harden's 14 first half AST for the @HoustonRockets! pic.twitter.com/qZb1rm4Xo6

— NBA (@NBA) 12 Δεκεμβρίου 2017