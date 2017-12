Μεγάλες προσφορές* κάθε μέρα στο καζίνο! (21+) *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Εντυπωσιακός είναι ο Στίβεν Ανταμς κόντρα στους Χόρνετς.

Ο σέντερ των Θάντερ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ μετά το χαμένο σουτ του Ουέστμπρουκ και κατάφερε να ολοκληρώσει την φάση με ένα μαγικό κάρφωμα.

Απολαύστε τον

Steven Adams with the put back dunk!

The @okcthunder look to improve to 10-3 at home this season, going up against the @hornets tonight. #ThunderUp pic.twitter.com/g1fNVQroVD

— NBA (@NBA) 12 Δεκεμβρίου 2017