Έτσι ο Ντουράντ ανακηρύχθηκε παίκτης της εβδομάδας! (vid)

Παίκτης της εβδομάδας στην Δύση ήταν ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος πραγματοποίησε μαγικές εμφανίσεις.

Ο φόργουορντ των Ουόριορς ήταν ο μπροστάρης στο 3-0 της ομάδας του, καθώς μέτρησε 30.0 πόντους, 9.3 ριμπάουντ και 7.3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Έτσι έκρυψε την απουσία του Στεφ Κάρι.

Απολαύστε τον KD

Western Conference Player of the Week @KDTrey5 of the @Warriors! #DubNation pic.twitter.com/NpEoKpsHKQ

— NBA (@NBA) 11 Δεκεμβρίου 2017