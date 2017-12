Κούκλα Τζεντάι έγινε ο «Μούσιας»!

Ο Χάρντεν μεταμορφώθηκε στον γνωστό χαρακτήρα των ταινιών «Star Wars» και οι πρώτοι 3.000 που θα βρεθούν στο γήπεδο για το ματς Ρόκετς-Πέλικανς θα έχουν την ευκαιρία να τον κερδίσουν!

The first 3k fans at tonight's game get a limited edition @starwars @JHarden13 Jedi Bobblehead! Doors open at 6pm. #MayTheForceBeWithYou #RunAsOne pic.twitter.com/5ViJermlTX

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 11 Δεκεμβρίου 2017