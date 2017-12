Πανικός για την οικογένεια Μπολ και τα παπούτσια του Λόνζο! (vids)

Η τρέλα δεν πάει στα... βουνά, αλλά στην Αμερική!

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον περιβάλλοντα χώρο ενός μαγαζιού, το οποίο είχε τη νέα κολεξιόν της «Big Baller Brand», η οποία ανήκει στην οικογένεια Μπολ.

Ανυπόμονοι... πελάτες περίμεναν να κάνουν τα ψώνια τους στο κατάστημα, έχοντας την ευκαιρία να διεκδικήσουν το υπογεγραμμένο παπούτσι του Λόνζο «ZO2», αλλά και να γνωρίζουν όλη την οικογένεια!

LaVar Ball arrives at the Big Baller Brand pop-up shop in New York and receives a hero’s welcome. pic.twitter.com/6BzVt8UzbC

— Chris Martin Palmer (@ChrisPalmerNBA) 10 Δεκεμβρίου 2017