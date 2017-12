To εκπληκτικό και... διαφορετικό ρεκόρ του Λόουρι! (pic)

Συγκεκριμένα έγινε ο πρώτος παίκτης με ύψος 1.86 μέτρα ή λιγότερο που καταφέρνει να μαζέψει 10 ή περισσότερα ριμπάουντ σε μια σεζόν για επτά παιχνίδια!

Ο Λόουρι πρόλαβε και το έκανε πριν καλά-καλά φύγει το 2017, όπερ και σημαίνει ότι αναμένεται να το βελτιώσει πολύ περισσότερο στο μέλλον!

