Ο γκαρντ της Ιντιάνα ήταν «on fire» και τελείωσε το ματς με 47 πόντους (ρεκόρ καριέρας) έχοντας 9/16 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 11/13 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 4 λάθη!

Δείτε την φοβερή εμφάνισή του κόντρα στους Νάγκετς!

Victor Oladipo posted a career-high 47 points, including the go ahead triple in overtime, to lead the @Pacers to their 4th straight victory! pic.twitter.com/UcmHWhyc5H

— NBA (@NBA) 11 Δεκεμβρίου 2017