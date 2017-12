Μόλις εμφανίστηκαν στο Jumbotron του γηπέδου, η κοπέλα -και όπως ήταν λογικό- έσκυψε να φιλήσει τον καλό της.

Μόνο που εκείνος είχε... διαφορετικά σχέδια, αφού προτίμησε την μπύρα από το φιλί της κοπέλας του...

Ε, το χαστούκι δεν το γλίτωσε μετά!

“It be ya own BF” - This fan, probably pic.twitter.com/QYT2IQsCS6

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) 11 Δεκεμβρίου 2017