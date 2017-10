Τις δυνάμεις του στον χορό δοκίμασαν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γκρεγκ Μονρό.

Οι δυο τους έκαναν φοβερές φιγούρες και το απόλαυσαν με την ψυχή τους. Μάλιστα ήταν απόλυτα συγχρονισμένοι στις κινήσεις τους.

Όμως ο Μονρό δεν μπόρεσε να αντέξει και ξεκαρδίστηκε!

Δείτε το vιdeo

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 13 Οκτωβρίου 2017