Ο... μάγος Τεόντοσιτς δεν σταματά να μας δίνει λόγους να ασχοληθούμε μαζί του.

Ο Σέρβος... μάγεψε για άλλη μια φορά σε ματς των Κλίπερς, κάνοντας μια τρομερή ασίστ στον Μπλέικ Γκρίφιν από την μία μπασκέτα στην άλλη.

Δείτε τι σκαρφίστηκε πάλι

Milos sees the open floor for the @LAClippers! #NBAPreseason

: @NBATV pic.twitter.com/bVMgiSoczY

— NBA (@NBA) 13 Οκτωβρίου 2017