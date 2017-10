Στην Ευρώπη τον ήξεραν, καιρός να τον μάθουν και στο ΝΒΑ.

Ο λόγος για τον Μίλος Τεόντοσιτς που συνεχίζει της τρελές ασίστ του στα ματς των Κλίπερς.

Αυτή τη φορά το έκανε κόντρα στους Κινγκς, κάνοντας μάγκα τον Τζόρνταν και τον Γκρίφιν.

Δείτε τη φάση

13 Οκτωβρίου 2017