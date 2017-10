Οι Τζαζ έφτιαξαν video game με τις τάπες του Γκομπέρ! (pic)

Μέσα από τον λογαριασμό τους στο twitter, οι Τζαζ δίνουν τη δυνατότητα σε όλον τον κόσμο να πάρουν στα χέρια τους τον Ρούντι Γκομπέρ και να τον βοηθήσουν να μοιράσει... περισσότερες τάπες.

Βέβαια τα γραφικά θυμίζουν video game των 80's ενώ μερικοί έχουν ετοιμάσει και screenshot με τον Γάλλο σέντερ να... σταματάει τον Γκόρντον Χέιγουορντ!

Δείτε που μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι...

....όπως και τις εμπνεύσεις για τον Χέιγουορντ

The final level of Super Rudy Block is pic.twitter.com/RkXFlxbpqT

Some have asked me if that is the real Super Rudy Block final level. Here's a screenshot. pic.twitter.com/90P7g0M2zH

— Jody Genessy (@DJJazzyJody) 12 Οκτωβρίου 2017