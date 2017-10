Ουίγκινς... πενταετίας στους Τίμπεργουλβς! (pic)

Τελικά ο Άντριου Ουίγκινς το αποφάσισε.

Ο Καναδός υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο με τους Τίμπεργουλβς και θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό 148 εκατ, δολάρια για τα επόμενα 5 χρόνια.

Πέρυσι μέτρησε 23.6 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ σε 37.2 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Στα τελευταία 30 ματς της σεζόν είχε 26 πόντους μέσο όρο.

Με αυτήν την ανανέωση η τριάδα Τάουνς-Ουίγκινς-Μπάτλερ ετοιμάζεται για συνεργασία πολλών χρόνων, κάνοντας τη Μινεσότα να αισιοδοξεί.

OFFICIAL: The Timberwolves agree to a multi-year contract extension with @22wiggins » https://t.co/hUNgaV3eC0 pic.twitter.com/gkGr7SOZqX

— Timberwolves (@Timberwolves) 11 Οκτωβρίου 2017