Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ μαζί με την ομάδα από την Μινεσότα ταξίδεψαν μέχρι την Κίνα για να δώσουν παιχνίδια προετοιμασίας λίγο πριν την έναρξη της σεζόν στον «μαγικό» κόσμο. Η κάμερα της λίγκας δεν τους άφησε λεπτό και ακολούθησε τους πρωταγωνιστές σε κάθε τους δραστηριότητα, αλλά και σε αυτά τα... ωραία που έφτιαξαν μέσα στο παρκέ!

Behind-the-scenes with the @Warriors and @Timberwolves at the 2017 #NBAChinaGames! pic.twitter.com/D8MnUkzDrn

— NBA (@NBA) 11 Οκτωβρίου 2017