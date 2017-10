Σύμφωνα και με τον προπονητή των Σικάγο Μπουλς, Φρεντ Χόιμπεργκ, ο Κρις Νταν έχει πρόβλημα στο δάχτυλο με αποτέλεσμα να μπει στα πιτς τις επόμενες δύο με τέσσερις εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τα πρώτα ματς της ομάδας για το νέο πρωτάθλημα του ΝΒΑ.

Fred Hoiberg confirms original estimate that Kris Dunn is sidelined 2-4 weeks w/ open dislocation of finger. Dunn visited specialist Monday.

— K.C. Johnson (@KCJHoop) 10 Οκτωβρίου 2017