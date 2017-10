Airball βολή για μισό μέτρο ο Ρόμπερσον (vid)

Η ομάδα της Αυστραλίας βρίσκεται στις ΗΠΑ για σειρά φιλικών αναμετρήσεων, αλλά σίγουρα οι παίκτες της Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ δε θα ξεχάσουν αυτό κόντρα στους Θάντερ.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κόντραραν τους αντιπάλους τους, αλλά η airball βολή του Αντρέ Ρόμπερσον.

Ο περιφερειακός των Θάντερ είναι τρομερός αμυντικός, κακός σουτέρ, αλλά και πάλι... να κάνεις airball βολή και μάλιστα χάνοντας τη στεφάνη για περίπου μισό μέτρο είναι κάτι που προκαλεί εντύπωση.

Still haven't gotten over Roberson throwing up this airball and having the audacity to leave the gooseneck up like he swished it pic.twitter.com/oKJNjnI8Sm

— Rob Perez (@World_Wide_Wob) 8 Οκτωβρίου 2017