Βοηθάει τους πληγέντες της πατρίδας του ο Ντάνκαν! (pic)

Για άλλη μια φορά δείχνει την αγάπη του για την πατρίδα του ο Τιμ Ντάνκαν.

Ο παλιός παίκτης των Σπερς βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στις Παρθένες Νήσους και βοήθησε να παραδοθούν σχεδόν 200 κιλά φαγητό στους πληγέντες από τον τυφώνα Ίρμα που δημιούργησε πολλά προβλήματα στην περιοχή.

Δίπλα στην προσπάθεια του Ντάνκαν ήταν η San Antonio Food Bank και πολλοί εθελοντές. Ο μελλοντικός Ηall of Famer φανερώνει ξανά το μεγαλείο του σαν άνθρωπος.

H-E-B & the SA Food Bank along w/ our amazing customers helped Tim Duncan deliver nearly 400K lbs of food to #VirginIslands. Thank you Tim!! pic.twitter.com/iPhuhM9sOY

— H-E-B (@HEB) 8 Οκτωβρίου 2017