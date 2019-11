Η Ζάλγκιρις... σκόρπισε τη Ντζουκία με το επιβλητικό 102-50 στο ντεμπούτο του Κέι Σι Ρίβερς κι έκανε το 11-0 στο πρωτάθλημα Λιθουανίας.

Δείτε τις τρίποντες επιδόσεις του Αμερικανού σκόρερ

K.C. Rivers introduced himself to @bczalgiris fans with made threespic.twitter.com/I9GHVXi1gY

— Betsafe LKL (@betsafeLKL) November 24, 2019