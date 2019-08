Aποσύρθηκε στα 27 ο γιος του Σαμπόνις και γίνεται προπονητής! (pic)

Στα 27 του χρόνια σταματά το μπάσκετ ο γιος του Αρβίντας Σαμπόνις, Τειβίντας.

Όμως δεν θα μείνει μακριά από το άθλημα, αφού θα μπει στο προπονητικό επιτελείο των ακαδημιών της Ζαλγκίρις.

Ο Ταιβίντας έπαιζε τα τελευταία χρόνια στην 2η κατηγορία της Ισπανίας.

Ο άλλος γιος του Αρβίντας, ο Ντομάντας παίζει στο ΝΒΑ και τους Πέισερς, ενώ προετοιμάζεται με τη Λιθουανία για το Παγκόσμιο.

Arvydas Sabonis son Tautvydas Sabonis retires at 27, will join Zalgiris Kaunas youth team coaching staff. Tautvydas Sabonis played in second Spanish division past few years.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) August 9, 2019