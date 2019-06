Ζαλγκίρις: Πήρε το «οκ» από την Παρτίζαν για τον Λαντέιλ (pic)

Η ομάδα του Κάουνας είχε ανακοινώσει την απόκτηση του Αμερικανού παίκτη, αλλά είχε γίνει ένα... μπέρδεμα, αφού η Παρτίζαν ισχυριζόταν πως είναι δικός της.

Παρόλα αυτά, οι δύο πλευρές βρήκαν την άκρη και ο Λαντέιλ πήρε την ελευθέρας του από την ομάδα του Βελιγραδίου.

Το καλοκαίρι θα φορέσει και την φανέλα των Μπακς στο Summer League του Λας Βέγκας.

Zalgiris Kaunas got a clearance letter from Partizan and Jock Landale is officially heading to Kaunas, according to sources. Landale will also play in Las Vegas Summer League, where he will wear Milwaukee Bucks jersey.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 26 Ιουνίου 2019