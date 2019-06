Γιασικεβίτσιους: «Θέλω να είμαι head coach κι έτσι μειώθηκαν τα τηλέφωνα από το NBA» (pics & vid)

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μιλώντας στο κανάλι της Ζαλγκίρις στο διαδίκτυο ανέφερε μεταξύ άλλων, «Αυτή την χρονιά είχα πολλά τηλεφωνήματα στην αρχή, αλλά από την στιγμή που θέλω να παραμείνω head coach o αριθμός των κλήσεων μειώθηκε. Υπάρχουν ομάδες στην Ευρώπη που θα ήθελα να εργαστώ, αλλά δεν κυνηγάω αυτές τις δουλειές. Είναι δύσκολο να βρεις καλύτερο μέρος από τη Ζαλγκίρις. Όμως δεν είναι και το μοναδικό μέρος που είναι ωραίο να εργάζεσαι. Είναι ωραία εδώ, αλλά στο μέλλον θα δούμε».

Jasikevicius on his future: "There are some teams where I would be interested to work, but I'm not chasing these jobs. It's very tough to find better place than Zalgiris. However, Zalgiris is not the only place where it's fun to work. It's great here, but in future we'll see."

