Προπονητής της Χρονιάς στη Λιθουανία ο Γιασικεβίτσιους (pic)

Η Ζάλγκιρις κατέκτησε με sweep τον τίτλο στην LKL απέναντι στη Ρίτας φτάνοντας τα εννιά σερί πρωταθλήματα στη Λιθουανία και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους συνδύασε τον τίτλο με την ανάδειξή του σε Προπονητή της Χρονιάς στο εθνικό πρωτάθλημα.

«Κάνει καλύτερους όλους όσοι είναι δίπλα του... Μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι άλλο;» ήταν το μήνυμα της Ζάλγκιρις στα social media.

