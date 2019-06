Η ομάδα του Κάουνας κατέκτησε το ένατο συνεχόμενο πρωτάθλημα στη Λιθουανία και με την κόρνα της λήξης ξεκίνησαν οι πανηγυρισμοί.

Οι παίκτες της Ζαλγκίρις έπιασαν τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τον πέταξαν στον αέρα.

Μπορεί όλη τη σεζόν να είναι σκληρός μαζί τους ο Λιθουανός προπονητής, αλλά δεν υπάρχει κανένας που να μην τον λατρεύει.

Saras is in the air pic.twitter.com/AjJdCpL39P

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 1 Ιουνίου 2019