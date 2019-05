Καρινιάουσκας: Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες του παράνομου στοιχηματισμού (pic)

Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ούρμπονας, η αστυνομία τερμάτισε την έρευνα για τον 26χρονο γκαρντ και αυτό διότι δεν υπήρξαν αποδείξεις για τον παράνομο στοιχηματισμό.

Συγκεκριμένα είχε κατηγορηθεί ότι σημείωσε επίτηδες λιγότερους πόντους από αυτούς που τον «έδινε» το στοίχημα σε ματς για το FIBA EuroCup τον περασμένο Ιανουάριο.

Police terminated the investigation on Vaidas Kariniauskas, who was accused of match fixing (specifically on scoring less points on purpose) in FIBA EuroCup game (Jan 28). According to officials, there were no illegal actions taken or any attempts to fix the outcome of the game.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 30 Μαΐου 2019