Οι διαιτητές των ημιτελικών Κυπέλλου

Αναλυτικά:
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου
Δ. Τόφαλος 17.00 Προμηθέας Π.-Περιστέρι Καρακατσούνης-Παπαπέτρου-Σώμος (Πίγκας)
Στ. Βενέτης 20.00 Διαγόρας Δρ.-ΑΕΚ Μάνος-Παφίλης-Ζαχαρής (Άκελ)
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΛΥΩΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 108vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 125vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 127vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 129vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 102
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -vs
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -vs
ΟΡΤΕΖ -
ΤΟΡΟΥΝ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΜΑΝΡΕΣΑ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΜΕΤΣ -
ΝΙΜ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΛΥΩΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΡΕΜΣ -vs
ΝΙΣ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
LIVE
ΧAΙΝΤΟΥΚ Β` 6vs
NK ΣΟΛΙΝ 4
LIVE
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ Β 2vs
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 1
LIVE
ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ 2vs
JAGODINA 2
LIVE
ZELEZNICAR PANCEVO 0vs
VOJVODINA PERLEZ 1
LIVE
ΝΙΤΡΑ 0vs
ΠΟΠΡΑΝΤ 0
LIVE
ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 0vs
ΛΟΥΓΚAΝΟ 0
LIVE
ΚAΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 0vs
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
LIVE
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 0vs
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 1
LIVE
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 0vs
URSUS WARSZAWA 0
LIVE
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0vs
ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 2vs
ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2vs
MAKEDONIJA GP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 2vs
ΤΙΟΥΜΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ACS POLI TIMISOARA 2vs
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤΣAΧ 6vs
ΝΤΙΛΙΤΖAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΑΤΖ 3vs
FK KOSICE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΤΣΙ 71 4vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC URARTU 3vs
FK VAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ 0vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MACVA SABAC 1vs
ΙΝΤΙΖΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 0vs
MYKOLAIVKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK OHRID 4vs
KF KEK-U 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 3vs
SOKOL SIENIAWA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ 1vs
ΛΙΤΕΞ ΛΟΒΕΞ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 1vs
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BELASICA STRUMICA 3vs
TIKVES 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΟΛΟΝ-ΜΠΡΟΒAΡ-2 ΜΠΟΥΧΑ 2vs
KOLOS KOVALIVKA U19 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 2vs
ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ 1
CHERNO. II ODESSA -vs
SEGEDKA -
OLIMPIC CETATE -vs
SR BRASOV -
NYVA VINNYTSYA -vs
FC PODILLYA KHME. -
ΜΠΕΛAΣΙΤΣΑ -vs
MINYOR PERNIK -
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -
ΜΠΕΡΟΕ -vs
NEFTOCHIMIC BURGAS -
KECSKEMETI TE 0vs
JASZBERENYI VASAS 0
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -
ΟΥΦΑ -vs
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ -
UDARNIK KURILOVEC -vs
ΚΟΥΣΤΟΣΙΛΙΑ -
ΜΠΑΛΤΙΚ ΓΚΝΤΙΑ -vs
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ -
ΚΑΝΤΙΖ -vs
ΛΟΥΜΠΕΚ -
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ -vs
GROSUPLJE -
ΟΝΤ -vs
UT PETANGE -
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΡΙΤΕΡΙAΙ -vs
ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒAΛΚΙ -
GRANICAR ZUPANJA -vs
DAKOVO-CROATIA -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ -
ΛΙΣΕΝ -vs
ΒΡΧΟΒΙΝΑ -
BS POLONIA BYTOM -vs
SARMACJA BEDZIN -
KKS 1925 KALISZ -vs
PIAST ZMIGROD -
LEGIONARY DNIPRO -vs
FC PETRIKOVKA -
SK ΜΠΕΝΕΣΟΦ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ -
ŠPANSKO -vs
BISTRA -
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ -vs
NOVY JICIN -
ΦΟΥΖΕΣΚΙΟΥΑΡΜAΤΙ -vs
HODMEZOVASARHELY -
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -vs
SOKOL ALEKSANDROW L. -
MONS CLAUDIUS -vs
ROGASKA -
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -vs
ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑ -
SZOMBIERKI BYTOM -vs
PODLESIANKA KATOWICE -
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. -vs
SWIT SKOLWIN -
SLOVAN HAC -vs
ΜΠΡΟΥΚ ΛΕΙΘΑ -
LUPO-MARTINI -vs
ΧAΝΣΑ ΛΟΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ -
VFB MARBURG -vs
TSV BICKEN -
ΧΑΙΜΣΤΕΤΕΝ -vs
HALLBERGMOOS-GOLDACH -
ΓΚAΙΣ -vs
ΤΡΟΛΧAΤΑΝ -
FV ENGERS 07 -vs
KOBLENZ -
ΓΟΥAΛΝΤΟΡΦ -vs
ΑΡΜΙΝΙΑ ΛΟΥΝΤΒΙΣΧΑΦΕΝ -
ANKERBROT MONTELAA -vs
SK BREITENFURT -
ΜΠΡΙΝΚΟΥΜΕΡ -vs
VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
FLAVIA SOLVA -vs
LAFARGE EHRENHAUSEN -
SF BAUMBERG -vs
FORTUNA KOLN -
SV ESSLING -vs
SIEMENS GROSSFELD -
ΧΕΣΣΕΝ ΝΤΡΕΙΧ -vs
MUNSTER 08 -
VFL SENDEN -vs
GRUN WEISS NOTTULN -
SLAVIA RUDA SLASKA -vs
JASTRZAB BIELSZOWICE -
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -vs
AKS MIKOLOW -
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αγώνων Διαγόρας Δρυοπιδέων - ΑΕΚ και Προμηθέας - Περιστέρι Winmasters, που θα γίνουν στις 12 Φεβρουαρίου, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου.
Αναλυτικά:
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου
Δ. Τόφαλος 17.00 Προμηθέας Π.-Περιστέρι Καρακατσούνης-Παπαπέτρου-Σώμος (Πίγκας)
Στ. Βενέτης 20.00 Διαγόρας Δρ.-ΑΕΚ Μάνος-Παφίλης-Ζαχαρής (Άκελ)