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Οι διαιτητές των ημιτελικών Κυπέλλου

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Οι διαιτητές των ημιτελικών Κυπέλλου

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αγώνων Διαγόρας Δρυοπιδέων - ΑΕΚ και Προμηθέας - Περιστέρι Winmasters, που θα γίνουν στις 12 Φεβρουαρίου, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Αναλυτικά:

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου

Δ. Τόφαλος 17.00 Προμηθέας Π.-Περιστέρι Καρακατσούνης-Παπαπέτρου-Σώμος (Πίγκας)

Στ. Βενέτης 20.00 Διαγόρας Δρ.-ΑΕΚ Μάνος-Παφίλης-Ζαχαρής (Άκελ)

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