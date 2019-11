Ράις: «Κάποια πράγματα πρέπει να μένουν στο σπίτι» (pic)

Το κλίμα στον Παναθηναϊκό είναι πολύ βαρύ έπειτα από τον πρόωρο αποκλεισμό στο Κύπελλο Ελλάδας από τον Προμηθέα Πατρών καθώς οι «πράσινοι» έμειναν εκτός ημιτελικών για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια...

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επισκέφτηκε την απογευματινή προπόνηση και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, κάνοντας λόγο ακόμα και για διακοπή συμβολαίων ενώ οι παίκτες και το τεχνικό τιμ απολογήθηκαν στη διοίκηση και τους φιλάθλους...

Από την πλευρά του, ο Ταϊρίς Ράις αρκέστηκε να σχολιάσει στο Twitter πως «κάποια πράγματα πρέπει να μένουν στο σπίτι».

Some things should stay in house.

— Rese (@ReseRice4) November 11, 2019