Στην ΕΡΤ οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος Μπάσκετ

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Η δημόσια τηλεόραση είναι αυτή που θα καλύψει τηλεοπτικά τις αναμετρήσεις του Κυπέλλου Ελλάδος.

Αναλυτικά:

Σάββατο 9 Νοεμβρίου

17:00 Διαγόρας Δρυοπιδέων - ΠΑΟΚ (ΕΡΤ3)
18:00 ΑΕΚ - Ρέθυμνο ή Κολοσσός (EΡΤ Sports)
20:00 Περιστέρι - Ήφαιστος Λήμνου (EΡΤ Sports)

Κυριακή 10 Νοεμβρίου

17:15 Προμηθέας Π. - Παναθηναϊκός (ΕΡΤ1)

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