Στην ΕΡΤ οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος Μπάσκετ

Αναλυτικά:
Σάββατο 9 Νοεμβρίου
17:00 Διαγόρας Δρυοπιδέων - ΠΑΟΚ (ΕΡΤ3)
18:00 ΑΕΚ - Ρέθυμνο ή Κολοσσός (EΡΤ Sports)
20:00 Περιστέρι - Ήφαιστος Λήμνου (EΡΤ Sports)
Κυριακή 10 Νοεμβρίου
17:15 Προμηθέας Π. - Παναθηναϊκός (ΕΡΤ1)
ZENIT ST PETERSBURG -vs
RB LEIPZIG -
FC BARCELONA -vs
SLAVIA PRAHA -
LIVERPOOL FC -vs
KRC GENK -
SSC NAPOLI -vs
RED BULL SALZBURG -
OLYMPIQUE LYON -vs
BENFICA -
BORUSSIA DORTMUND -vs
INTER -
CHELSEA -vs
AFC AJAX -
VALENCIA CF -vs
OSC LILLE -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
CRVENA ZVEZDA -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
ZENIT ST PETERSBURG -vs
RB LEIPZIG -
FC BARCELONA -vs
SLAVIA PRAHA -
LIVERPOOL FC -vs
KRC GENK -
VALENCIA CF -vs
OSC LILLE -
CHELSEA -vs
AFC AJAX -
OLYMPIQUE LYON -vs
BENFICA -
BORUSSIA DORTMUND -vs
INTER -
SSC NAPOLI -vs
RED BULL SALZBURG -
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 115vs
DETROIT PISTONS 99
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 135vs
NEW ORLEANS PELICANS 125
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 106vs
MILWAUKEE BUCKS 134
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 100vs
HOUSTON ROCKETS 107
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 114vs
PHILADELPHIA 76ERS 109
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 127vs
PORTLAND 118
LOKOMOTIV KUBAN -vs
RYTAS -
GALATASARAY -vs
TRENTO -
PARTIZAN -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ARKA GDYNIA -vs
OLDENBURG -
MORABANC ANDORRA -vs
AS MONACO -
VEF RIGA -vs
GAZIANTEP -
SZOMBATHELY -vs
BONN -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
NIZHNY NOVGOROD -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
SASSARI -
FILOU OOSTENDE -vs
LIETKABELIS -
NYMBURK -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
BROSE BAMBERG -vs
MORNAR BAR -
SAN PABLO BURGOS -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
DIJON -vs
ΠΑΟΚ -
SL BENFICA -vs
OK BUDVA -
Η δημόσια τηλεόραση είναι αυτή που θα καλύψει τηλεοπτικά τις αναμετρήσεις του Κυπέλλου Ελλάδος.
Αναλυτικά:
Σάββατο 9 Νοεμβρίου
17:00 Διαγόρας Δρυοπιδέων - ΠΑΟΚ (ΕΡΤ3)
18:00 ΑΕΚ - Ρέθυμνο ή Κολοσσός (EΡΤ Sports)
20:00 Περιστέρι - Ήφαιστος Λήμνου (EΡΤ Sports)
Κυριακή 10 Νοεμβρίου
17:15 Προμηθέας Π. - Παναθηναϊκός (ΕΡΤ1)