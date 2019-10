Η ομάδα μας αντιμετωπίζει τη Τετάρτη (16/10, 17:00) στο κλειστό "Σταύρος Βενέτης", τον Πανιώνιο στο πλαίσιο του θεσμού του Κυπέλλου. Τα έσοδα θα διατεθούν σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για την στήριξη του Παναγιώτη Ραφαήλ Γλωσσιώτη, που νοσεί από την βαριά εκφυλιστική νόσο της νωτιαίας μυικής ατροφίας τύπου 1 και πρέπει να μεταβεί στην Βοστώνη άμεσα για να λάβει την μοναδική γονιδιακή θεραπεία, που το κόστος της αγγίζει τα 3.000.000 ευρώ μαζί με τη νοσηλεία του παιδιού. ________________________________________ Γενική είσοδος 10 ευρώ. Ας γίνει ο καθένας από εμάς ο ήρωας του Παναγιώτη Ραφαήλ!

A post shared by Diagoras Driopideon BC (@diagorasdriopideonbc) on Oct 14, 2019 at 2:19am PDT