Τέπιτς: «Κάθε τελικός είναι και μία ιστορία μόνος του» (vid)

Ο Σέρβος φόργουορντ του ΠΑΟΚ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ομάδας του πριν τον τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μιλένκο Τέπιτς:

«Κάθε τελικός είναι ιδιαίτερος. Αυτός είναι πολύ ξεχωριστός για τον ΠΑΟΚ αλλά και για εμένα, γιατί έχω παίξει δύο φορές αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Λένε ότι η τρίτη φορά είναι η τυχερή και φυσικά αυτή είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους μας στην ομάδα. Στους περισσότερους από τους τελικούς που έπαιξα στην καριέρα μου, φορούσα ασπρόμαυρα και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν νικηφόροι.

Κάθε τελικός είναι μια ιστορία μόνος του και έτσι θα είναι και αυτός. Συνήθως οι τελικοί κρίνονται στην τακτική, στην ενέργεια και στις ατομικές εμπνεύσεις των παικτών. Δεν θα είναι εύκολο για εμάς, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που παίζει στην Ευρωλίγκα, μια από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη τα τελευταία 25 χρόνια.

Σίγουρα, σεβόμαστε τον αντίπαλο, αλλά εμείς δεν πάμε στον τελικό για να απολαύσουμε τον ήλιο της Κρήτης. Θα ετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Ελπίζω να είμαστε τυχεροί για να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι την Κυριακή».

