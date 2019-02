Κιλπάτρικ: «Μην αφήνεις κανέναν να σου πάρει την ευτυχία σου...» (pic)

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, σχολίασε μέσω twitter, τα συναισθήματα του μετά τον χθεσινό επεισοδιακό ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, που δεν τελειώσει ποτέ.

Ο Κιλπάτρικ τόνισε:

«Ποτέ μην αφήνεις κανέναν ή τίποτα να σου πάρει την ευτυχία ή την χαρά για κάτι που έχεις δουλέψει ολόκληρη την ζωή σου».

Never let anyone or anything take away your happiness or joy of something that you’ve worked for your entire life! pic.twitter.com/L3r3UYd786

— Sean Kilpatrick Jr (@SeanKilpatrick) 14 Φεβρουαρίου 2019